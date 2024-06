Pożegnanie ze zdrojowym hotelem. Kultowe miejsce przechodzi do historii

To koniec budynku o bardzo burzliwej historii. Ciężki sprzęt wyburzył dawny hotel Leśna przy ul. Parkowej w Głuchołazach. Trwa porządkowanie gruzowiska. Właściciel terenu - spółka akcyjna De Silva Haus z Olesna, zajmująca się m.in. budownictwem mieszkaniowym, na razie nie zdradza swoich planów co dalej z tym urokliwym miejscem.

Basen uszkodziła wielka powódź w 1997 roku. Wystarczyło go wtedy wyremontować za ok. milion ówczesnych złotych, ale w 2000 roku władze miasta zdecydowały się wnieść obiekt hotelu i basenu do spółki, która miała tu wybudować aquapark. Prace budowlane rozpoczęto, rozebrano nieckę basenową. Hotel został wyłączony z użytku i tak rozpoczęła się degradacja tego miejsca.