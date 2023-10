Prezydent Opola zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach. Od tej decyzji, zależeć będzie, w jakiej Polsce będziemy żyć

Obawy o polexit i relacje z Unią Europejską

Prezydent Wiśniewski zauważył, że obecna partia rządząca, Prawo i Sprawiedliwość budzi poważne obawy co do polskich relacji z Unią Europejską. Zdaniem prezydenta, PiS traktuje te relacje zbyt nieodpowiedzialnie, co może prowadzić do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

Arkadiusz Wiśniewski podkreślił znaczenie funduszy unijnych, które czekają na inwestycje w Polsce, i stwierdził, że konieczna jest zmiana, aby zagwarantować, że te fundusze zostaną wykorzystane w sposób efektywny.