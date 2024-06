Prof. Marcin Lorenc: - Współpraca Politechniki Opolskiej z biznesem, przemysłem to jeden z głównych filarów działalności naszej uczelni

W jakim zakresie organizacja takich konkursów, jak Menedżer Roku, realizuje cele Politechniki w zakresie współpracy z biznesem?

Współpraca Politechniki Opolskiej z biznesem, przemysłem to jeden z głównych filarów działalności naszej uczelni. Konkurs organizowany przez redakcję NTO to dla naszych naukowców z Wydziału Ekonomii i Zarządzania świetne narzędzie do diagnozy kondycji opolskich przedsiębiorstw, a także skuteczności menedżerskiej w zarządzaniu firmą. Przypomnę, że to właśnie naukowcy z tego wydziału, jako pierwsi w regionie, opracowali raport o tym, jakie korzyści płyną dla przedsiębiorców (i nie tylko) z pełnienia przez Opole funkcji miasta akademickiego; czy na przykład sprawdzili w jakich warunkach przedsiębiorcy zatrudniają cudzoziemców. Tak powstał konkurs „Opolska firma przyjazna cudzoziemcom”, który promuje właściwe postawy pracodawców. Mimo że rynek pracy w całym kraju odnotowuje wzrost chętnych zza granicy, drugiej takiej inicjatywy w Polsce nie ma.