Nastąpiło parę zmian trenerskich w klubach z BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej

Na ten moment oficjalnie znamy jedynie nowego szkoleniowca zespołu z Piotrówki. Damiana Krajanowskiego, który pracował w nim przez większość rundy wiosennej i poprowadził go do utrzymania na 4-ligowym poziomie (zakończył rozgrywki na 11. miejscu), zastąpił Krzysztof Kiełb.

Ten trener w przeszłości już dwukrotnie pełnią tą rolę w LZS-ie Piotrówka. Po raz pierwszy czynił to od stycznia do kwietnia 2012 roku, a później również od lipca 2014 do kwietnia 2015 roku. Poza tym, funkcję szkoleniowca sprawował jeszcze w takich klubach jak Przyszłość Chociowice (2008-2011), Unia Ząbkowice (2012-2013), Fortuna Gliwice (2013-2014), Sarmacja Będzin (2015-2017), RKS Grodziec (2017-2018) i Górnik Piaski (2019).

Za porozumieniem stron umowę z Ruchem Zdzieszowice rozwiązał z kolei Łukasz Wicher.