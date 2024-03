Protest rolników w Warszawie. Na miejscu kilkuset gospodarzy i związkowców opolskiej "Solidarności"

Protest rozpoczął się o 11.00 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Jak relacjonuje fotoreporter warszawa.naszemiasto.pl na ulicy co chwilę wybuchają petardy. Protestujący mają wiele wymownych transparentów krytykujących rząd a także unijny Zielony Ład.

- Protesty, które obserwujemy w całej Europie, są reakcją na szereg regulacji unijnych, które dotykają bardzo szerokiego spektrum gospodarki – od rolnictwa, przez przemysł futerkowy, małych przedsiębiorców, aż po duże zakłady przemysłowe - tłumaczył w rozmowie z portalem nto.pl przed rozpoczęciem środowych protestów Dariusz Brzęczek, przewodniczący opolskiej "Solidarności". - Głównym powodem jest wprowadzenie pakietu klimatycznego „Fit for 55”, który zakłada drastyczną redukcję emisji CO2, co niesie za sobą konieczność przeprowadzenia głębokich i często kosztownych zmian w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej. Rolnictwo, będące na pierwszej linii zmian, boryka się z ograniczeniami, które zmniejszają opłacalność produkcji, wprowadzając jednocześnie wymogi dotyczące zmniejszenia emisji i stosowania środków ochrony roślin. To doprowadza do sytuacji, w której wielu rolników widzi swoją przyszłość w bardzo mrocznych barwach, obawiając się o swoje źródło utrzymania oraz możliwość kontynuowania rodzinnego biznesu.