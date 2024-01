Przerażająca pustka w miejscu, które kiedyś tętniło życiem. Tak wygląda wieś widmo na północy Opolszczyzny Mirosław Dragon

Kiedyś była tutaj nawet huta. W Kamieńcu mieszkało wówczas 300 mieszkańców. Dzisiaj jest to rezerwat przyrody, który wygląda tak, jakby ktoś opuścił to miejsce w pośpiechu. Można poczuć dreszczyk emocji, kiedy widzi się opuszczoną szkołę z porzuconymi książkami. Sami zresztą to zobaczcie.