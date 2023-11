Przy LZS-ie Piotrówka był wielki znak zapytania, ale idzie mu całkiem nieźle

- Patrząc na to, co działo się przed sezonem, pierwszym celem było zbudowanie drużyny - powiedział Sławomir Sieńczewski, trener LZS-u Piotrówka. - Nasz start nie był zagrożony, ale nie chcieliśmy być zespołem do bicia. Jak na fakt, że skład skompletowaliśmy na tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek, nasz dorobek na ten moment jest satysfakcjonujący. 16 punktów po 14 kolejkach to wynik, jaki kilka miesięcy temu brałbym w ciemno.

Przed ostatnią serią gier w rundzie jesiennej, ekipa z Piotrówki zajmuje 13. miejsce w 4-ligowej tabeli. Do plasującej się na 7. lokacie Polonii Karłowice traci jednak tylko trzy punkty, a na 14. LZS-em Domaszkowice ma sześć „oczek” przewagi. I to właśnie domowym starciem z tym ostatnim zespołem zakończy zmagania w pierwszej części sezonu.

- Gdyby udało nam się wygrać to spotkanie, to na półmetku znajdziemy się położeniu, jakiego jeszcze parę miesięcy temu nikt w klubie by się nie spodziewał - dodał Sieńczewski. - Przed nami jednak trudny bój, bo drużyna z Domaszkowic też z pewnością za wszelką cenę będzie szukać zwycięstwa.