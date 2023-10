Łukasz Wicher, trener Ruchu Zdzieszowice: Mamy zbyt duże wahania formy pomiędzy połowami

Zespół ze Zdzieszowic w 12 dotychczasowych spotkaniach ligowych zgromadził 28 punktów (9 zwycięstw, 1 remis, 2 porażki). Ten dorobek pozwala mu zajmować 3. miejsce w tabeli , z zaledwie „oczkiem” straty do wyprzedzających go ekip iPrime Bogacica oraz Małejpanwi Ozimek.

By Ruch mógł myśleć o spędzeniu zimy na czele tabeli, musi się bardzo dobrze spisać między innymi w najbliższym, niezwykle ciekawie zapowiadającym się spotkaniu. W sobotę (28.10) o godz. 14.30 zmierzy się on bowiem u siebie z iPrime Bogacica.

- Ogólnie nie jestem szczególnie zdziwiony aktualnym układem 4-ligowej tabeli – wyjaśnił Wicher. – Jedynym zaskoczeniem jest dla mnie obecne położenie iPrime Bogacica i Polonii Nysa. Myślałem, że ten drugi zespół włączy się do walki o czołowe lokaty, a beniaminek będzie w górnej części tabeli, ale raczej nieco niżej. Jego obecność na pozycji lidera to dla mnie niespodzianka, natomiast w pełni sobie on na to zapracował. Niektórzy mówili przed sezonem, że już po siedmiu kolejkach wyklaruje się zdecydowany faworyt do wygrania ligi. Życie jednak pokazało, że wcale tak się nie stało i liga jest bardzo wyrównana. Mistrza jesieni wyłoni prawdopodobnie dopiero ostatnia kolejka.

- Wraz z drugim trenerem Danielem Rychlewiczem będziemy starali się zobaczyć mecze z udziałem iPrime, by jak najwięcej dowiedzieć się o naszym najbliższym rywalu – podkreślił szkoleniowiec Ruchu. – W jego składzie znajdą się zawodnicy, którzy występowali na wyższym poziomie, ale ogólnie wciąż jest on trochę zagadką. Zespoły od lat grające w 4 lidze znają się już jak łyse konie, a dla iPrime to dopiero pierwszy w historii klubu sezon na tym szczeblu rozgrywkowym. Trzeba więc chwili, by się tego zespołu nauczyć. Mamy duży szacunek dla jego dokonań, ale postaramy znaleźć się sposoby na to, by wyjść zwycięsko z najbliższej potyczki.

Na koniec zapytaliśmy opiekuna zdzieszowickiego klubu, jak wiele ukrytego potencjału jeszcze w nim tkwi.