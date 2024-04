Przystawił do szyi pistolet i zażądał pieniędzy. 50-latek spod Wołczyna jest w rękach policji

- W wyniku czynności dowodowych Prokuratura Rejonowa w Kluczborku ustaliła, że niespełna 50-letni Krzysztof S. napotkanemu na drodze krajowej nr 42 Joachimowi M. przystawił do szyi pistolet pneumatyczny i zażądał wydania sobie 200 złotych - informuje prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu. - Pokrzywdzony w obawie o własne życie spełnił żądanie napastnika. Mężczyźni znali się z racji zamieszkiwania w tym samym rejonie.

Do rozboju z bronią w ręku doszło w ostatni czwartek (11 kwietnia) w Nowej Wsi koło Wołczyna.

To nie był pierwszy twego typu rozbój pod Wołczynem

Śledczy ustalili, że nie był to pierwsza tego typu rozbój. Wiosną 2023 r., Krzysztof S. miał grozić Joachimowi M. pobiciem i zmusił go do wydania sobie takiej samej kwoty 200 złotych.