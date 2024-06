Przyznał się do czterech podpaleń słomy. Puścił z dymem 150 tysięcy złotych

Wszystkie pożary wybuchły w gminie Lubrza i Prudnik w porze nocnej w okolicach Wielkanocy. Świadków nie było, monitoringu wizyjnego w okolicy także. Podpalacz wybierał stogi mierzące nawet 50 metrów długości i liczące po kilkaset balot, ale oddalone od zabudowań. Część słomy należała do państwowej spółki Stadnina Koni w Prudniku, część do osoby prywatnej. Mnóstwo pracy kosztowało strażaków dozorowanie tlących się jeszcze stert.

Po prawie dwóch miesiącach śledztwa policjanci kryminalni z Prudnika metodami operacyjnymi ustalili podejrzanego. To mieszkaniec powiatu prudnickiego.

- Do zatrzymania 31-letniego mężczyzny doszło na początku czerwca - informuje asp. Andrzej Spyrka, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Prudniku. - Zdaniem śledczych jest on odpowiedzialny za podpalenie 4 stert słomy. Spaleniu wówczas uległo prawie 2400 balotów słomy, a szacowane straty sięgają blisko 150 tysięcy złotych. Mężczyzna działał z premedytacją, celowo chciał wyrządzić szkody. Przyznał się do zarzutów.