PSG Stal Nysa wygrała 3:1 z Czarnymi Radom w meczu 8. kolejki PlusLigi. Nie było jednak łatwo. Outsider postawił się faworytowi

Przed meczem kibice Stali mogli mieć prawo do optymizmu. Ich ulubieńcy w ciągu ostatnich dwóch tygodni odnieśli dwa pierwsze zwycięstwa w lidze i stoczyli niezwykle zacięty mecz z Asseco Resovią Rzeszów. Do Nysy przyjeżdżał natomiast outsider ligowej tabeli, który w 7 pierwszych meczach obecne-go sezonu ugrał zaledwie… 1 seta.

Stal dobrze weszła w pierwszą część meczu. Dzięki dobrej grze w obronie prowadziła 5:2. Przy zagrywce Remigiusza Kapicy ta przewaga się jeszcze powiększyła i było już 8:3. Po ataku tego zawodnika Stal prowadziła 11:5. W dalszej części seta nysanie powiększyli swoją przewagę do komfortowego wyniku 17:9. El Graoui swoim atakiem dał prowadzenie 22:12. W końcówce Czarni jeszcze się zerwali do odrabiania strat, zdobywając 3 punkty z rzędu. Stal wygrała jednak pewnie tę partię do 17.

W drugim secie nyska maszyna zacięła się. Co prawda Stal prowadziła 7:4, szybko jednak Czarni odrobili straty, a nawet wyszli na prowadzenie 8:7. O dalszej części tego seta siatkarze i kibice Stali chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Co prawda po dwóch blokach na zawodnikach Czarnych nysanie przegrywali 16:17, chwilę później goście wrzucili jednak wyższy bieg i zdobyli 5 punktów z rzędu. Gospodarze nie potrafili skończyć ataku i przegrali tę partię do 19.