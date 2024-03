Pytajcie skąd wezmą pieniądze na realizację obietnic

Przyjmując nawet założenie, że część tych deklaracji ma charakter wyłącznie strategii wyborczej, to i tak to co pozostaje musi robić wrażenie. Problemem w realizacji tych ambitnych zamierzeń może być i często jest dosyć wysoki poziom wydatków bieżących praktycznie w każdym samorządzie, który mocno ogranicza te plany.

Wydatki bieżące to nic innego jak pieniądze, które samorządy muszą przeznaczyć na utrzymanie i funkcjonowanie własnych instytucji, opłacenie niezbędnych kosztów w tym rachunków za media.

Pojawiają się co prawda pierwsze zapowiedzi, że w najbliższej przyszłości może zmienić się sposób finasowania samorządów, co z pewnością byłoby rozwiązaniem dobrym pod warunkiem, że dałoby możliwość dodatkowego wspierania podejmowanych w gminach i województwach inwestycji, z drugiej strony wprowadzając ograniczenia, dotyczące swobodnego zwiększania wydatków bieżących.

Zwiększanie finansów samorządów przez nieograniczone dorzucanie pieniędzy na wydatki bieżące byłoby działaniem ryzykownym i nie sądzę, aby taka możliwość się pojawiła.