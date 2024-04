Strzeleckie firmy oferują sporo zachęt, żeby przyciągnąć pracowników. Będziesz zaskoczony

W tym miejscu działa już około 20 firm m.in. z branż automotive, logistycznej i betoniarskiej, które zatrudniają ponad 3,5 tysiąca osób. Co ciekawe, tutejsze zakłady są w trakcie rozbudowy zakładów, a to oznacza, że będą potrzebować kolejne ręce do pracy.

Przykładowo firma IFA (producent m.in. wałów napędowych i przegubów) chce rozbudować swoją fabrykę o 10 tys. metrów kwadratowych (dwukrotność istniejącego zakładu).

Także dwa razy większy ma być zakład Truflexu, gdzie powstają elastyczne złącza do samochodów. Producent siedzeń - ISRI - podpisał umowę na rozbudowę zakładu z 5 do 15 tys. metrów kwadratowych. Natomiast Mubea, która specjalizuje się w produkcji m.in. sprężyn talerzowych i wałów rurowych, wybuduje czwartą halę.