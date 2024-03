Rewitalizacja kamionki Silesia. Czy uda się przywrócić świetność tego kąpieliska w Opolu?

Na konferencji prasowej przedstawiono ambitne plany ożywienia tego miejsca, mające na celu przywrócenie mu dawnej świetności oraz zapewnienie mieszkańcom bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni do wypoczynku.

Kamionka Silesia, znana i ceniona przez wielu mieszkańców Opola za jej naturalne piękno, od lat boryka się z problemami technicznymi i bezpieczeństwa, które uniemożliwiły wykorzystanie jej jako miejsca do kąpieli. Zbyt strome zejście do wody oraz brak możliwości dostosowania kąpieliska do obowiązujących przepisów sprawiły, że teren ten został zaniedbany i niestrzeżony, tracąc swój dawny urok.