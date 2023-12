Rocznica 13 grudnia 1981. „Solidarność” pamięta i przekazuje pamięć o tamtych wydarzeniach - mówi przewodniczący Opolskiej Solidarności

Jak pan zapamiętał 13 grudnia 1981 roku?

Miałem wtedy 15 lat, zaczynałem naukę w szkole średniej. Zapamiętałem brak programów telewizyjnych już pierwszego dnia stanu wojennego i ogólną atmosferę przygnębienia u ludzi. W moim mieście internat zajęły jednostki ZOMO albo Milicji Obywatelskiej i to było widoczne dla mieszkańców. Czułem też wagę wydarzeń w komentarzach i rozmowach moich rodziców.

Przez 42 lata od tych wydarzeń w „Solidarności” doszło chyba do zmiany pokoleniowej. Duża część dzisiejszych członków i działaczy związkowych brała aktywny udział w tamtych wydarzeniach?**

Są wśród nas osoby, które działały czynnie w 1981 roku. Nawet w Zarządzie Regionu, w gronie najbliższych współpracowników, są osoby uczestniczące w działalności opozycyjnej lat 80-tych ubiegłego wieku. Bazujemy na ich wiedzy, na ich doświadczeniu. Zawsze powtarzam, że trzeba pamiętać o ludziach „Solidarności” z okresu powstania związku czy stanu wojennego. To oni walczyli o to, aby Polska była wolnym krajem, żeby przyszłym pokoleniom żyło się lepiej. To oni ponosili ofiary. Zawsze też powtarzam, że chodzi o Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, a nie jakiś nieokreślony ruch solidarności sąsiedzkiej czy innej. Niestety, ostatnio ludzie zaczynają to mylić.