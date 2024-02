Rolnicy przyjechali protestować pod urząd wojewódzki w Opolu. Żądają natychmiastowej reakcji rządzących na ich postulaty

- Widzimy, że protesty w miastach powiatowych nie przynoszą najmniejszych efektów. Zboże z Ukrainy i inne produkty rolne szerokim strumieniem płyną do Polski. Jesteśmy w takiej desperacji, że dzisiaj spontanicznie zdecydowaliśmy się, aby protestować w Opolu – mówi Łukasz Smolarczyk, rolnik z gminy Namysłów. - Sprawy zachodzą za daleko. To jest 20. dzień protestu ostrzegawczego. Nie ma najmniejszej refleksji służb rządzących. Nasze postulaty nie są realizowane. Zostało to rozmyte. Czekamy na decyzje rządzących i to na już. Ciężko jest ludzi utrzymać, tak są rozgoryczeni, tym co się dzieje.