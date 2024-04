Nowy burmistrz Olesna Piotr Gręda: "Umiem słuchać ludzi. Mój poprzednik nie słuchał, dlatego przegrał"

Jaka jest tajemnica sukcesu, pozwalająca w pierwszej turze wygrać z burmistrzem rządzącym od 18 lat? To jest sukces niespodziewany, nie ukrywam. Na pewno pokazałem, że umiem bardziej słuchać ludzi, niż poprzedni burmistrz. Mieszkańcy Olesna chcieli już zmiany, mówili mi o tym na zebraniach. Narzekali, że burmistrz Lewicki dużo mówi o milionowych inwestycjach, a nie ma pieniędzy na nowe drzwi w świetlicy czy na plac zabaw dla dzieci. Dlatego Sylwester Lewicki przegrał, mimo wielu dużych dokonań.

Jaka jest tajemnica sukcesu, pozwalająca w pierwszej turze wygrać z burmistrzem rządzącym od 18 lat? To jest sukces niespodziewany, nie ukrywam. Na pewno pokazałem, że umiem bardziej słuchać ludzi, niż poprzedni burmistrz. Mieszkańcy Olesna chcieli już zmiany, mówili mi o tym na zebraniach. Narzekali, że burmistrz Lewicki dużo mówi o milionowych inwestycjach w Oleśnie, a nie ma pieniędzy na nowe drzwi w świetlicy czy na modernizację placów zabaw dla dzieci na wsiach. Dlatego Sylwester Lewicki przegrał, mimo wielu dużych dokonań.

To skoro sam pan mówi, że Sylwester Lewicki miał tyle dokonań, to dlaczego mieszkańcy odrzucili go już w pierwszej turze?

Wydaje mi się, że powodem był sposób sprawowania przez niego władzy. Za mało było konsultacji z mieszkańcami, zamiast tego było narzucanie swojego zdania.

Jakie będą pierwsze decyzje nowego burmistrza Olesna?

Chcę się spotykać z organizacji działającymi w Oleśnie. Jest ich wiele, chcą działać i oczekują wsparcia z gminy.