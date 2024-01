Rolnicy z powiatu kluczborskiego protestowali na DK nr 11. "To nasz krzyk rozpaczy"

Rolnicy są za pomocą walczącej z Rosją Ukrainie, ale nie chcą, aby to odbywało się ich kosztem.

- Nie możemy pozwolić dać się „zaorać”, bo to zmierza w tym kierunku – mówi Marek Kaluza. – Zresztą protestują też rolnicy z Niemiec, Francji, Holandii czy Rumunii. To pokazuje, że faktycznie jest problem.

Protestujący podkreślają, że opłacalność produkcji rolnej w Polsce z roku na rok spada i jest to przede wszystkim efekt działań Unii.

- Z roku na rok musimy mocno inwestować, by zachować ten sam dochód na czysto. Przykładem są same dopłaty bezpośrednie, które zaraz po wejściu Polski do UE wynosiły około 500 zł do hektara. Za ten rok będzie około 700 zł, a minęło już dwadzieścia lat – tłumaczy Andrzej Morawiec. - Jesteśmy oskubywani z każdej strony. Do tego dochodzi nakaz ugorowania 4 procent gruntów. Sytuacja niezrozumiała. Dlaczego ja, kupując pole, mam go później nie uprawiać? Dlaczego z zagranicy przyjeżdża towar, który nie ma żadnych norm, a nam się wiecznie je podkręca?