Rzuty karne wywołały skrajnie różne emocje... Odra Opole uległa Lechii Gdańsk

O zmiennych emocjach, jakie przeżywali w trakcie tej rywalizacji piłkarze i sympatycy opolskiego klubu, najlepiej opowiadają ... dwa rzuty karne, jakie zostały przyznane Odrze.

Pierwszego z nich otrzymała w 26. minucie, kiedy to w polu karnym Lechii nieprzepisowo powstrzymywany był Din Sula. Do piłki podszedł etatowy wykonawca "jedenastek" w opolskim zespole, czyli Rafał Niziołek i pewnym uderzeniem w górny róg dał swojej drużynie prowadzenie.

Zanim o drugim rzucie karnym, który został podyktowany tuż przed końcem meczu, należy wspomnieć, że przed przerwą gospodarze niejednokrotnie sprawdzali czujność golkipera Odry Artura Halucha uderzeniami z dystansu. Z dwoma silnymi strzałami Ivana Zhelizki poradził on sobie bez zarzutu. Bezradny był jednak w ostatniej akcji pierwszej połowy, kiedy to piłkę na 16. metrze, na wprost bramki, ustawił sobie Rifet Kapic i precyzyjnym kopnięciem doprowadził do remisu.