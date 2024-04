Senior z Nysy stracił 233 tysiące zł. Oszuści podszyli się pod doradców inwestycyjnych. Sam udostępnił im konta

Jak informuje starszy sierżant Janina Kędzierska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Nysie, do tamtejszych policjantów zgłosił się 68-letni mężczyzna, któremu z kont i lokat bankowych zniknęło 233 tysiące złotych życiowych oszczędności.

Z historii, jaką opowiedział, wynikało, że padł ofiarą oszustów, ale sam dał się zwabić ich ofertą. Starszy pan znalazł bowiem w internecie reklamę - jak szybko pomnożyć swoje oszczędności. Bez namysły wysłał pod wskazany adres swoje zgłoszenie, podał przy tym swoje podstawowe dane i numer telefonu.

Niedługo później zadzwonił do niego mężczyzna, przedstawiający się jako konsultant firmy doradczej. Zaproponował kontakt z analitykiem finansowym, który pomoże przygotować ofertę inwestycyjna, opracowaną według potrzeb klienta. Starszy pan uznał, że to profesjonalnie brzmiąca i wiarygodna propozycja, zgodził się więc na rozmowę z analitykiem. Nabierając stopniowo zaufania do firmy ujawnił w kolejnej rozmowie więcej informacji na temat swojego stanu majątkowego, sytuacji i oczekiwań.