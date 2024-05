Serwal afrykański wciąż na wolności. Na razie nikt go nie widział. Właściciel ujawnił, jak zwierzęciu udało się uciec z domu

Centkowane zwierzę o brązowo-czarnym umaszczeniu, przypominające geparda uciekło w czwartek (16.05) z prywatnej posesji w Długomiłowicach, w gminie Reńska Wieś. Jak przekazał Radiu Opole właściciel, serwal wyszedł przez okno, które... sam sobie otworzył.

- Jak na razie nikt się nie odzywał, porozwieszaliśmy ogłoszenia, ale do tej pory nikt się nie zgłosił. Było jedno zgłoszenie, że ktoś go widział 30 kilometrów od domu, ale okazało się nie trafne - powiedział Radiu Opole właściciel. - Była to jedna osoba, jeździliśmy tam, ale poza tą osobą nikt nic nie wie. Dzisiaj do 4 rano go szukałam i nie ma śladu. To jest właśnie dziwne, że nikt kompletnie go nie widział. Mam nadzieję, że może po nocy gdzieś na jakieś posesji, że ludzie się obudzą i może coś będzie wiadomo.