Sfingowany atak nożownika w Nysie. Ranny mężczyzna do końca krył prawdziwego sprawcę

Do tego zdarzenia doszło pierwszego dnia majówki. Około północy dyżurny nyskiej policji otrzymał informację o tym, że jeden z mieszkańców powiatu został dźgnięty nożem i krwawi. 51-latek powiedział mundurowym, że ktoś zaatakował go, gdy wracał do domu ze sklepu.

- Nasi ludzie nabrali jednak podejrzeń, co do wersji rannego mężczyzny - mówi starsza sierżant Janina Kędzierska z Komendy Powiatowej Policji w Nysie. - Prawda okazała się zupełnie inna.

Jak ustalili policjanci, to jego 53-letnia partnerka podczas awantury miała chwycić za nóż i go nim ranić. Kobieta w chwili zatrzymania była kompletnie pijana. Miał blisko 3 promile alkoholu. Na podstawie zebranych dowodów oraz obrażeń, jakich doznał poszkodowany w mężczyzna, kobieta usłyszała zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu.