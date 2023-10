Strzelanina w Sowinie. Sprawca usłyszał zarzuty usiłowania pozbawienia życia policyjnych antyterrorystów

W czwartek Sąd Rejonowy w Nysie na posiedzeniu w szpitalu zdecydował o tymczasowym areszcie dla 39-letniego Krzysztofa M. z Sowina. Mężczyzna trafił do szpitala w poniedziałek, po tym jak stawił zbrojny opór i ostrzelał z pistoletu na ostrą amunicję policjantów. W wyniku akcji policyjnych antyterrorystów nie został ranny, ale jest poturbowany. W szpitalu pilnują go policjanci, teraz trafi do aresztu śledczego z oddziałem szpitalnym.

Powód interwencji był dość błahy. W czasie pandemii Krzysztof M. został ukarany grzywną za brak maseczki, czyli nie stosowanie się do przepisów związanych ze zwalczaniem pandemii. Grzywna wynosiła 100 złotych. Ponieważ ukarany jej nie uiścił, sąd zamienił grzywnę na kilkudniowy areszt. Ponieważ Krzysztof M. nie stawił się do odbycia kary, sąd w końcu wydał za nim list gończy, co też jest rutynową procedurą. Aż wreszcie policjanci dowiedzieli się, gdzie przebywa i rutynowo pojechali go zatrzymać.

I wtedy zaczęła się strzelanina.