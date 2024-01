Stypendystka Ministra Kultury zaprosi dzieci do współpracy. Będzie dużo o sztuce, tworzeniu i lokalnych tradycjach

Dzięki rocznemu stypendium i pod patronatem wielu szacownych instytucji kultury w Głogówku powstanie pracownia edukacyjno – artystyczna dla dzieci pod nazwą „Rodzynki”. Nazwa nawiązuje do dzielnicy Głogówka – Winiary, nazwanej tak ze względu na prowadzone tam dawniej uprawy winorośli. To nie jedyne odniesienie do lokalnej historii i tradycji, z którymi będą miały do czynienia dzieci uczestniczące w zajęciach (w wieku od 4 do 9 lat).

- W ramach projektu w ciągu roku odbędą się 52 spotkania, tematycznie związane z postaciami dziedzictwa kulturowego Głogówka – mówi Kinga Markowska. – Podczas tych spotkań będziemy rozmawiać językiem malarstwa, literatury, muzyki i architektury na temat współczesnych problemów świata. Każda z tych dziedzin ma w Głogówku przedstawiciela: Rafał Urban zajmował się literaturą, ale był także świetnym sadownikiem i obrońcą lokalnego klimatu. Jan Cybis to znany malarz, Wilhelm Fraenkel to architekt. Z Głogówkiem związany jest także Ludwig van Beethoven.