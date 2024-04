Sześć kroków naprawy Kościoła opolskiego. Po pierwsze: mieć prostotę i otwartość Jezusa

Program działań składa się z sześciu kroków wskazanych przez Jezusa w 18. rozdziale Ewangelii św. Mateusza. Na każdy miesiąc zaplanowano jeden obszar do przepracowania. W kwietniu będzie to prostota i otwartość . W kolejnych miesiącach Kościół opolski pochyli się nad innymi kwestiami:

Prostota i otwartość

– Trwali w nauce apostołów, na łamaniu chleba, wspólnych modlitwach, dzielili się tym, co mieli – mówi bp Andrzej Czaja i dodaje, że tej prostoty w Kościele bardzo dziś potrzeba. – Duch świata bowiem tak przeniknął w Kościół, że zbytnio jesteśmy zajęci tym, co świat nam oferuje, a jednocześnie bardzo zamknięci, wylękli, pełni obaw.

Naprawa Kościoła. Biskup podpowiada

Biskup Andrzej Czaja zachęca, aby czerpać z przykładu dawnego Kościoła. Podpowiada, jak dziś wierni mogą realizować prace nad sobą.

W prostocie zachęca na bycie otwartym na Boga i drugiego człowieka. Zwraca uwagę na wartość codziennej modlitwy: rano, w południe i wieczorem – dziękowanie, chwalenie i proszenie. Zaprasza też do częstego czytania i rozważania Pisma Świętego. Zapowiada, że kapłani diecezji każdego dnia będą w przestrzeni internetowej dzielili się komentarzem do fragmentów Ewangelii na każdy dzień. W tym celu na platformie YouTube założono kanał pod nazwą eVerbum. Kapłan zwraca się również do kapłanów, aby podczas każdej Mszy świętej dzielili się krótkim komentarzem do Ewangelii. – To będzie światło dla naszych wiernych – przekonuje biskup.