Szkoła w Rudnikach jako jedyna w Polsce dostała imię Andrzeja Wajdy. Reżyser przyjechał 15 lat temu osobiście do Rudnik [WIDEO]

Przyjechał do Rudnik i z uśmiechem powiedział jeszcze, że patronowanie rudnickiemu gimnazjum to dla niego zaszczyt.

W 2008 roku Andrzej Wajda został honorowym obywatelem miasta Opola. Tytuł odebrał jednak dopiero prawie dwa lata później. W listopadzie 2009 roku, kiedy przyjechał w końcu do Opola po drodze z Rudnik.

- Spodobał mi się upór, z jakim dyrektor szkoły ponawiał prośby, mimo że dawałem mu szansę, żeby znalazł kogoś bardziej właściwego na zostanie patronem - powiedział Andrzej Wajda. - Spodobało mi się też to, że to młodzież chciała mnie za patrona, że to uczniowie wybrali mnie w głosowaniu.

To pierwsza i do tej pory jedyna szkoła w całej Polsce, której znany reżyser, laureat Oscara Andrzej Wajda (1926-2016) zgodził się patronować.

Dyrektor Dariusz Niedrygoś ujawnił listowną odpowiedź Wajdy na prośbę o patronowanie szkole.

„Otrzymałem zaskakującą propozycję nadania gimnazjum w Rudnikach mojego imienia. Zaskakującą, gdyż takie wiadomości docierają do delikwenta zazwyczaj po wszystkim. To oczywiście żart, a na serio chętnie spełnię wolę uczniów i rodziców. Dziękuję za propozycję, ale gdyby pan znalazł jakiegoś lepszego patrona dla szkoły, przyjmę to z pokorą" - pisał Andrzej Wajda.

Reżyser zdradził też, że przyjeżdżając do Rudnik, spodziewał się małej, wiejskiej szkoły.

- No, jeśli to jest mała, wiejska szkoła, to powiem wam, że w dobrym kraju żyjemy! - skwitował na miejscu Andrzej Wajda.