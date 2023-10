Szymon Ogłaza ma plan na rozwój Opolszczyzny. To m.in. budowa Centrum Zdrowia Dziecka i połączenia kolejowego z lotniskiem w Katowicach

Kandydat Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę na potrzebę ułatwienia podróży do lotniska w Katowicach. Ogłaza proponuje budowę bezpiecznego kolejowego połączenia z tym ważnym lotniskiem. Dzięki temu mieszkańcy regionu mogliby szybko i wygodnie dojechać do lotniska bez obawy o korki czy opłaty za parking.

- Dostęp do lotniska w Katowicach to klucz do podróżowania po całym świecie. Chcemy umożliwić mieszkańcom województwa opolskiego dostęp do tego ważnego środka transportu – dodaje kandydat do sejmu.