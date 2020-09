Tajemnicze runy w lesie pod Kędzierzynem. Czy spotykali się tu nazistowscy okultyści? Co skrywają ruiny zameczku w ciemnym lesie na odludziu

Do uroczyska Dąbrowa możemy dojechać leśną drogą od osiedla Azoty w Kędzierzynie-Koźlu. Trzeba przejechać przez most nad Kanałem Kędzierzyńskim i wjechać do urokliwego, ciemnego lasu. W pewnym momencie po lewej stronie dojrzymy z oddali tajemnicze kamienie ze starogermańskimi runami.

Aby je rozszyfrować, trzeba sięgnąć do alfabetu zwanego "starszym futharkiem", będącym w istocie pierwszym typem pisma północnoeuropejskiego. Pierwsza z run - w kształcie grotu strzały - nazywa się Tiwaz. Związana jest Tyrem, synem Odyna, jednorękim bogiem wojny. Według starogermańskich wierzeń ów Tyr był strażnikiem etyki wojownika.

Druga runa - w kształcie litery S - to Sigel. Symbolizuje słońce i zwycięstwo. Na kamieniach jest jeszcze wyryta zakrzywiona swastyka. Taka sama występuje na emblemacie niemieckiego towarzystwa okultystycznego Thule.

Kiedyś w miejscu, gdzie znajdują się te kamienie, stał zameczek myśliwski. Jak twierdzą niektórzy starsi mieszkańcy i eksploratorzy, przed laty zbierała się w nim grupa okultystycznego, nacjonalistycznego towarzystwa Thule. Które to stowarzyszenie po I wojnie światowej było wylęgarnią kadr dla ruchu nazistowskiego i inspiratorem rasistowskiej ideologii NSDAP.