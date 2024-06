Tak dziergają więźniowie z Nysy! Te cudne maskotki mogą być Wasze. Jak można je zdobyć?

- Podczas zajęć nauczyłam osadzonych podstaw i widzę, że 10 z nich chętnie spędza czas właśnie dziergając - mówi Agnieszka Wilisowska-Bielak, wychowawca z Zakładu Karnego w Nysie. To ona uczy osadzonych jak wyczarować cuda z włóczki. – Na co dzień oni tworzą ośmiorniczki dla wcześniaków w szpitalach. Mamy podpisane porozumienie z Fundacją Małych Ser, która przekazuje je później do szpitali. Mamy przytulają maskotki po to, żeby maluszek w inkubatorze, który dostanie taką ośmiorniczkę, mógł czuć jej zapach, a przez to czuł się bezpieczniej.