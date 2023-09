Tak wyglądają niezwykłe kolaże miasta Opola. Dzięki nim możemy zobaczyć, jak zmieniła się stolica regionu

Kolaże powstały kilka lat temu, na potrzeby projektu "Porozmawiajmy, jak... byśmy byli umarli" przygotowanego przez Archiwum Państwowe w Opolu przy współpracy z Zespołem Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej. To ścieżka wytyczona śladami znanych Żydów z Oppeln - przedsiębiorców, lekarzy i podróżników.

Część z tego, co widać na zdjęciach, przetrwała do dziś, ale pełni już zupełnie inną funkcję . Innych budynków nie ma już wcale i pozostały po nich tylko fotografie. Połączenie dawnych zdjęć z tymi prezentującymi współczesność robi nie lada wrażenie i działa na wyobraźnię. Warto wybrać się więc na ten niezwykły spacer, wirtualny spacer.

Fotografie wykonywane w pierwszych dekadach XX wieku to często jedyne ślady po tym, jak prezentowało się Opole przed wojenną zawieruchą. Co ciekawe, gdy na początku 1945 roku do miasta wchodziły wojska sowieckie, większość budynków na terenie starego miasta była nietknięta.

Pożary i zniszczenia nastąpiły w kolejnych tygodniach, kiedy to do budynków zaczęli wchodzić szabrownicy. Podpalenia były sposobem na zacieranie śladów po włamaniach i kradzieży dobytku.

Ofiarą takich zniszczeń padła m.in. kamienica, która stała na krawędzi północnej pierzei rynku, u wylotu obecnej ul. Koraszewskiego, na skraju której była charakterystyczna wieżyczka. Za sprawą zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego można się też przekonać, jak wyglądały niektóre nieistniejące już budynki przy ul. Osmańczyka czy ul. św. Wojciecha.

Zawsze ciekawym widokiem są też ujęcia samego ratusza, do którego do lat 30. przylegały kamieniczki i stragany. Wiele z nich nie było zbyt urodziwych, stąd decyzja władz miasta o ich rozbiórce, a potem dobudowaniu nowego skrzydła do gmachu. Miłośnicy detali zwrócą też uwagę na fakt, że wieża ratuszowa na wielu fotografiach wygląda nieco inaczej.