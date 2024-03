Tak wyglądało finansowanie kampanii wyborczej Polski 2050. Potężny przelew dla prywatnej firmy. "Nie wiem, na co idą te pieniądze, Adam"

Nasze ustalenia dotyczą rozmowy, która miała miejsce w połowie lutego 2024 roku. Opolski poseł Polski 2050 Adam Gomoła instruuje kandydata na radnego, co ma zrobić zanim trafi na listy otwierające drogę do kariery w samorządzie. Zachęca go do wpłaty 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy bliskiej współpracowniczki posła. Tłumaczy, że w ten sposób można ominąć limity finansowania kampanii wyborczej. Owe limity wprowadzono po to, aby nikt nie handlował miejscami na listach wyborczych ani nie "kupował" przychylności wyborców.

Kandydat na radnego boi się o konsekwencje prawne.

- Ja mam rodzinę. Ja nigdy takich rzeczy nie robiłem. Chcę żeby to było wszystko po prostu przejrzyste i czyste - mówi wyraźnie wystraszony polityk. Ale wie, że sprawa śmierdzi na kilometr.