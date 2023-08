Tęczowa, Alf, Elegant i Cafe Milano. Pamiętacie te słynne kawiarnie i sklepy w Oleśnie? [ZDJĘCIA] Mirosław Dragon

Olesno sprzed 25 lat to także kawiarnie, sklepy i lokalne firmy, których dzisiaj już nie ma. Dawne zdjęcia i reklamy to dzisiaj wehikuł czasu, którym możemy się wybrać do Olesna z końca ubiegłego wieku. Zapraszamy w tę sentymentalną podróż.