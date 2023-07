"Tej wody nie da się pić". Mieszkańcy skarżą się na jakość kranówki w gminie Byczyna

Bakterie coli w wodociągu

19 lipca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku wydał komunikat, że w badaniach jakościowych wody na stacji uzdatniania w Kostowie stwierdzono obecność bakterii z grupy coli. Z tego też powodu woda z wodociągu sieciowego w Kostowie, Miechowej, Ciecierzynie i Janówce była niezdatna do spożycia.

21 lipca sanepid wydał kolejny komunikat, że w wodzie nie stwierdzono bakterii Escherichia i enterokoków, więc warunkowo jest ona przydatna do spożycia, ale po wcześniejszym przegotowaniu.

Zalecenie nadal obowiązuje (stan na wtorek 25 lipca).

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Hydrokom z Kluczborka, która zaopatruje w wodę mieszkańców gminy Byczyna, podjęła działania, mające na celu oczyszczenie sieci poprzez jej płukanie i chlorowanie.

- Studnia była skażona, coś się musiało dostać do pokładów wodonośnych – informuje Artur Witek, prezes Hydrokomu. – Wcześniej padał deszcz, więc może to jest przyczyna przedostania się bakterii. Teraz wyniki jakościowe na stacji uzdatniania wskazują, że jest już czysto. Ta próbka była wzięta 21 lipca. Ale póki sanepid nie wyda oficjalnego komunikatu w tej sprawie, nadal zaleca się przegotowanie wody, jeśli ma być ona użyta do celów spożywczych. Myślę, że w tym tygodniu problem zostanie rozwiązany.