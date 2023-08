Ten dworzec był architektoniczną perełką. Janusz Kowalski: "Po pożarze zostanie odbudowany"

Poseł Janusz Kowalski deklaruje pomoc w odbudowie dworca

- Podtrzymuję moją deklarację, którą przedstawiłem zaraz po pożarze, że pomogę w odbudowie tego zabytkowego obiektu – powiedział na wstępie poseł Janusz Kowalski. - Jestem w stałym kontakcie z premierem Mateuszem Morawieckim i jego ministrami. Najważniejszym na dzisiaj zadaniem jest odbudowa i zabezpieczenie tego budynku, żeby już nigdy nie płonął. W pierwszej kolejności obiekt czeka odtworzenie stropów i rewitalizacja wewnętrzna budynku. Wyremontowanie tego dworca to koszt około 25 – 30 milionów złotych. Trzeba koniecznie zadbać o ten zabytkowy obiekt, bo dworzec w Głubczycach to architektoniczna perełka i unikat, bo jest kopią nieistniejącego już dworca w Salonikach w Grecji.

- Od wczesnych godzin porannych w piątek, 25 sierpnia, kiedy ten pożar został ugaszony, pracowaliśmy z panem Adamem Krupą, burmistrzem Głubczyc nad tym, aby zbudować dobre pole do pozyskania środków na sfinansowanie zabezpieczenia i odbudowy głubczyckiego dworca – mówił poseł Kowalski. – Efektem jest pismo do premiera Mateusza Morawieckiego o wsparcie finansowe planowanej odbudowy zabytku. Myślę, że w ciągu 7-10 dni będzie pozytywna odpowiedź i zacznie się wreszcie wyczekiwana inwestycja – mówił poseł Janusz Kowalski.

Za siedem lat wróci ruch kolejowy do Głubczyc

Poseł Janusz Kowalski przypomniał również, że została już zawarta umowa rewitalizacji linii kolejowej. – To będzie gigantyczna inwestycja, warta ponad pół miliarda złotych w ramach programu Kolej plus – mówił Janusz Kowalski. – Do tego poparta umową ponad podziałami politycznymi, bo jest efektem porozumienia władz samorządowych Głubczyc, Raciborza, województwa opolskiego i strony rządowej. Przywrócenie do życia tej linii kolejowej było priorytetem, bo tak się złożyło, że od 23 lat powiat głubczycki jest jedynym powiatem w województwie opolskim, który nie ma w ofercie komunikacyjnej przewozów kolejowych.