To będzie najnowocześniejszy budynek urzędu na Opolszczyźnie. Budowa jest w toku

- W 2021 roku wyprowadziliśmy się ze starego budynku urzędu, gdzie rozpoczęliśmy prace termomodernizacyjne, które musiały być po 2 tygodniach przerwane, bo okazało się, iż obiekt nie nadaje się do remontu – tłumaczy wójt Murowa Michał Golenia. – Początkowo myśleliśmy, że w lokalizacji zastępczej będziemy 3 miesiące. Tymczasem jesteśmy już 3 lata.

Obiekt jest parterowy, by jak najbardziej dostosować go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- W starym budynku byliśmy rozlokowani aż na trzech piętrach, więc to będzie na pewno bardzo duża zmiana na plus – mówi wójt.

Budynek będzie też posiadał inne udogodnienia dla interesantów.

- Zaplanowaliśmy boksy obsługowe w holu, czyli miejsca zamknięte, gdzie urzędnik może usiąść z interesariuszem, połączyć się ze swoim komputerem zdalnie i załatwić sprawę – tłumaczy włodarz gminy. - Interesariusz nie musi chodzić po całym budynku i szukać urzędnika. Takie rozwiązanie wypracowaliśmy w czasie pandemii, sprawdziło się, więc będziemy je kontynuować.

Obiekt będzie bardzo zaawansowany pod względem technologicznym – wyposażony w instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła, ogrzewanie podłogowe i nowoczesną serwerownię, która wychodzi naprzeciw najnowszym wymogom pod względem cyberbezpieczeństwa, które będą musiały spełniać instytucje samorządowe i państwowe.