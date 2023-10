To będzie najnowocześniejszy DPS na Opolszczyźnie. Weszliśmy na plac budowy przy ul. Chmielowickiej. Inwestycja będzie gotowa na wiosnę

- Obecny budynek DPS-u nie spełnia już aktualnych standardów, co czyni inwestycję nie tylko uzasadnioną, ale wręcz niezbędną – tłumaczy prezydent Wiśniewski.

Będzie aż 80 pokoi jednoosobowych

Przemysław Zych, zastępca prezydenta miasta podkreślił, że projekt przewiduje prawie 100 pokoi, z czego aż 80 stanowić będzie pokoje jednoosobowe, co pozwoli na zapewnienie mieszkańcom wysokiego standardu życia. Będzie to również miejsce, w którym dostępne będą usługi rehabilitacyjne i całodobowa opieka medyczna, co wpłynie na ogólny komfort mieszkańców.

Niezwykle ważnym elementem tej inwestycji jest planowane otwarcie przychodni, czyli Centrum Zdrowia w Opolu. Lekarze będą dostępni na miejscu, co znacznie ułatwi dostęp do opieki medycznej dla osób zamieszkujących DPS. Budynek zostanie utrzymany na najwyższym poziomie nowoczesności i spełni oczekiwania związane z jakością świadczonych usług.