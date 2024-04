Miasto sprzedało działkę obok Centrum Usług Publicznych. Wiemy, co tam powstanie

Sale wykładowe dla studentów

– Cena za metr kwadratowy to około 700 złotych, całość sprzedaliśmy zaś około 3,6 mln złotych - poinformował Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

Na działce ma powstać budynek, w którym znajdować się będą m.in. sale wykładowe i te do ćwiczeń. Teraz uczelnia zajmie się przygotowaniem całej potrzebnej dokumentacji oraz projektu. Inwestycja ma być gotowa do pięciu lat. To już kolejny gmach tego uniwersytetu w Opolu. Przypomnijmy, że siedziba Uniwersytetu WSB Merito znajduje się kilkaset metrów dalej, przy ul. Augustyna Kośnego.