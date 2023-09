To jest przyszłość przemysłu. W Opolu trwają profesjonalne zawody programowania robotów

W zawodach uczestniczy łącznie szesnaście 3-osobowych ekip reprezentujących firmy, które w swojej pracy wykorzystują robotykę. Można powiedzieć, że rywalizacja jest jednak jedynie pretekstem do spotkania specjalistów z branży, bo równolegle do nich odbywają się specjalistyczne konferencje i szkolenia.

- Zawody to jest tylko okoliczność. Mamy tu fachowców z uczelni, ale też z firm produkcyjnych. Pomyśleliśmy, że jest bardzo dużo różnych form na rynku, ale żadna z nich do końca nie omawia tego tematu. Taka okazja nowa świeża inna będzie dobrym pretekstem do spotkania branżowego – mówi Maciej Ratajczak, jeden z organizatorów wydarzenia.