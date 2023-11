To koniec prac archeologicznych w katedrze opolskiej. Jako jedyni mamy unikalne zdjęcia tego, jak teraz wygląda wnętrze kościoła

Dla mieszkańców Opolszczyzny to wydarzenie oznacza zakończenie fascynującego okresu, w którym opolska katedra była świadkiem niezwykłych odkryć związanych z historią naszego regionu.

Odkrycia naukowców zostaną uznane za zabytek

Nie wszystko jednak zostanie zasypane, a to dzięki decyzji Elżbiety Molak, opolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, która dwa miesiące temu wszczęła procedurę zmierzającą do uznania odkrytej tumby, czyli grobowca z przełomu XIV i XV wieku, za zabytek ruchomy. Zachowały się tam m.in. fragmenty malowideł i ornamentów i zdaniem profesora Andrzeja Legendziewicza są to unikatowe zdobienia, których dotąd nie widział na Śląsku.

Wszystko wskazuje na to, że sensacyjne odkrycie naukowców z Uniwersytetu Opolskiego zostanie uznane za zabytek. Jeśli tak się stanie, badacze będą musieli podjąć decyzję, czy grobowiec będzie eksponowany pod posadzką lub też zostanie przeniesiony. I z tym ostatnim może być największy problem, ale jak słyszymy od pracowników UO – jest na to sposób.