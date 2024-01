To nie był szampański Sylwester. Wiejska bijatyka skończyła się sądową sprawą o pobicie i znieważenie na tle narodowym

Przed rokiem 17-letni wtedy Vladyslav spędzał sylwestra ze znajomymi w domu swoich opiekunów. Dwie godziny po północy z dwoma młodszymi kolegami i koleżanką wyszli z domu, żeby odwiedzić rodziców kolegi i złożyć im noworoczne życzenia. Kiedy wracali już do domu, przed posesją sąsiadów - małżeństwa Krzysztofa i Aldony G., doszło do gwałtownej scysji, której przebieg wyjaśnia teraz prudnicki sąd karny.

W tej wiosce od lat młodzież kultywuje nietypowy, głupi i szkodliwy zwyczaj. W noc sylwestrową młodzi chodzą po wiosce i zdejmują z zawiasów bramki wejściowe na podwórza prywatnych domów. Potem chowają je w zaroślach czy nawet wrzucają do gnojówki. Zwyczaj się rozkręca, ostatnio zdejmowane są nie tylko furtki, ale też ciężkie bramy wjazdowe na posesje. Czasem dochodzi przy tym do ich uszkodzenia i strat materialnych.

Wynoś się z naszej ziemi!

Według zeznań młodego Ukraińca, syn sąsiadów po wyjściu z auta zaczął się od nich domagać, aby naprawili bramę. Vladyslav odmówił, mówiąc, że on tego nie zniszczył. Jego kolega podszedł do bramy, aby pomóc w jej nałożeniu, a wtedy syn sąsiadów zaczął go szarpać i bić. Potem zaatakował też Vladyslava. Kiedy ten zaczął się bronić, z domu wybiegł gospodarz, Krzysztof G. – 45-letni postawny mężczyzna. Zaatakował Vladyslava, bił go pięściami po twarzy i żebrach. W pewnej chwili Aldona G. trzymała młodego sąsiada z Ukrainy za ręce, uniemożliwiając mu obronę, jej mąż bił go po twarzy z przodu, a syn po plecach z tyłu.