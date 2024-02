Proces małżeństwa spod Prudnika, oskarżonego o pobicie 14-letniego Polaka i 17-letniego Ukraińca

Przed sądem stanęła kolejna grupa mieszkańców wioski, w tym także sąsiad oskarżonych, który na swojej posesji ma zamontowane kamery monitoringu.

Tego dnia świadek wyjechał, ale kilka dni później obejrzał nagranie z dwóch kamer i zrelacjonował w sądzie to, co wiedział. Niestety, samo nagranie się nie zachowało do dyspozycji sądu.

- Widziałem, jak grupa młodych ludzi podeszła pod bramę rodziny G. Wyciągnęli z zawiasów bramę wjazdową, która się przewróciła na ziemię – zeznawał świadek. – Kiedy ta grupa uciekła, z drugiej strony przyszła kolejna grupa osób.

Świadek nie wiedział zajścia dokładnie, przeszkadzały krzewy i zabrudzenia na jednej z kamer. Widział podjeżdżający w to miejsce samochód, dwie osoby które z niego wysiadły i szarpaninę ze spacerującymi po ulicy.

Wdział też wybiegającego ze swojego domu Krzysztofa G., który ostro wtargnął w szarpaninę, zamierzył się na kogoś i uderzył go w twarz. Potem jeszcze ciągnął kogoś za ubranie w stronę bramy.