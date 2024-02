Tomasz Komenda nie żyje. Był niesłusznie skazany, siedział w więzieniu 18 lat. Wiemy, kiedy jego pogrzeb

Kiedy będzie pogrzeb Tomasza Komendy

Pogrzeb Tomasza Komendy odbędzie się w najbliższy poniedziałek (26 lutego) na cmentarzu przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 12:00.

Historia Tomasza Komendy. Pół życia spędził w więzieniu, niesłusznie skazany

Tomasz Komenda spędził w więzieniu 18 lat za zbrodnie, których nie popełnił. Jego walka o prawdę i rehabilitację zakończyła się dopiero w 2018 roku, kiedy to został ostatecznie uniewinniony i uwolniony z więzienia.

Tomasz Komenda został niesłusznie skazany za morderstwo i gwałt na młodej kobiecie, do którego doszło w 1996 roku. Przez lata jego sprawa była przedmiotem licznych kontrowersji i błędów, które doprowadziły do jego skazania. Jego niewinność została ostatecznie potwierdzona dzięki nowym dowodom i badaniom DNA, co pozwoliło na ponowne rozpatrzenie sprawy.