800 plus. Kwiecień to ważny miesiąc dla rodziców. ZUS przypomina dlaczego

Nowy okres rozliczeniowy w programie „Rodzina 800 plus” potrwa od czerwca do końca maja 2025 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

- Płynne przejście z bieżącego okresu świadczeniowego w kolejny będzie możliwe, jeśli zainteresowani złożą wniosek o 800+ maksymalnie do końca kwietnia. Wtedy ZUS będzie wypłacał pieniądze bez przerwy już czerwca. Jeśli rodzic ma zamiar zmienić na przykład numer rachunku bankowego, to apelujemy, by pamiętał o tym w trakcie składania wniosku o świadczenie wychowawcze i podał aktualne dane. Poprawne wskazanie numeru konta to gwarancja, że należności szybko zasilą budżet rodzinny - mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Co jeśli rodzic nie zdąży w kwietniu złożyć wniosku o kontynuację wypłaty świadczenia wychowawczego?

Jeśli wniosek wpłynie w maju, to ZUS wypłaci świadczenie do końca lipca z wyrównaniem od czerwca, jeśli wpłynie w czerwcu — do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Gdy rodzic złoży wniosek po 30 czerwca, to pieniądze na koncie pojawią się później i to już bez wyrównania za czerwiec. Świadczenie ZUS wypłaci już tylko od miesiąca złożenia wniosku. Powyższa sytuacja nie dotyczy rodziców, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem.