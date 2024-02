Trudne sąsiedztwo w Głogówku. Jak pomieścić nowe przedszkole i stary punkt skupu złomu?

- Chcę mieć dojazd do zakładu pracy. Chcę normalnie działać, bo mam wszystkie wymagane pozwolenia. Mam niską emeryturę, nie mogę zostawić pracy – mówi mieszkanka Głogówka.

Budynek przedszkola już stroi, budowlańcy prowadzą w nim prace wykończeniowe. We wrześniu przedszkolaki pierwszy raz przekroczą drzwi nowej, pięknej placówki. Radość władz zakłóca tylko 68-letnia Danuta Czerwińska, która tuż obok prowadzi skup złomu.

Zakład padł, teren poszedł do podziału

Cały teren przy ul. Pasternik, to dawna roszarnia w Głogówku czyli zakład przerabiający len. Na miejscu przedszkola stały budynki, dzisiejszy dom Danuty Czerwińskiej to dawne biura zakładowe. Po upadku fabryki w latach 90-tych ubiegłego wieku zakład podzielono i wyburzono. Większość przejęła na własność gmina Głogówek, ale budynek biurowy z przyległościami sprzedano osobom prywatnym. Danuta Czerwińska w 2006 roku kupiła część budynku i prowadzi tam niewielki skup metali kolorowych i złomu. Kontener na złom stoi na jej niewielkim placu przy domu.

Tuż obok, od ulicy biegnie stara, brukowana droga zakładowa. Formalnie to nie jest wydzielona droga publiczna, tylko cześć gminnej działki. Projektant przedszkola przewidział, że na jej miejscu powstanie pas zieleni wzdłuż granicy działek, a dalej parking dla przedszkola wraz z dojazdem. To jednak ograniczy dostęp do skupu złomu, bo działka Czerwińskiej od strony ulicy Pasternik ma 2,4 metra szerokości. Za mało nawet, żeby dojechała straż pożarna czy pojazd ciężarowy.

Danuta Czerwińska opowiada, że o swoim problemie dowiedziała się dopiero w październiku ubiegłego roku, od projektanta, który przyjechał na miejsce. Od razu zaczęła pisać wnioski do burmistrza, do radnych, chodzić na miejskie sesje. Na koniec zaangażowała też adwokata.