"Nie" dla przetapialni w Kluczborku. "Chcemy pić czystą wodę i mieć czyste powietrze"

Przeciwnicy fabryki recyklingu obawiają się właśnie, że jej działalność będzie uciążliwa dla środowiska, przyczyni się do pogorszenia stanu powietrza i wody nie tylko w najbliższej okolicy, ale w całej gminie.

- Jesteśmy bardzo zdeterminowani i nie dopuścimy do takiej „trucizny” w Kluczborku – mówiła Kamilla Kuźmicka, inicjatorka akcji. – Na końcu ekspertyzy (przygotowanej na zlecenie inwestora – przyp. red.) jest opisana technologia, jak to będzie przetapiane. Jest tam informacja, że woda, która będzie używana do oczyszczenia tych odpadów, będzie oddawana bezpośrednio do kanalizacji. Nie trzeba być ekspertem, żeby wiedzieć, że woda ta będzie szkodliwa dla naszych wód. Znajdujące się w niej rozpuszczalniki, mikroplastiki trafią do oczyszczalni ścieków. Nie ma takiej oczyszczalni ścieków, która takie substancje potrafi wyłapać. Woda będzie zatruta. I my będziemy taką wodę pić. Nasze pola uprawne będą skażone, podobnie jak nasze łąki stobrawskie, Obszar Natura 2000, nasze działki. Atrakcyjność naszego miast spadnie i ludzie nie będą chcieli tu mieszkać. Spadnie wartość naszych domów. Obawiamy się też trujących oparów, które będą efektem ubocznym tej produkcji.