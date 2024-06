Trzy razy więcej „kombinowanych” zwolnień chorobowych w ciągu 2 lat. ZUS ma na to algorytm

- Najczęściej ujawniane jest pokątne dorabianie w trakcie chorobowego i wykorzystywania zwolnienia na turystykę i rekreację. Niestety, źle pojętą bo chodzenie po górach niekoniecznie musi wiązać się z bezpieczną rehabilitacją - mówi NTO Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego. - Zdarzyło się, że życzliwy sąsiad obserwował jeden z portali społecznościowych pewnego pracownika. Ten tymczasem chwalił się na swoim profilu, gdzie jest i co robi w czasie zwolnienia. Screeny z takimi postami trafiły potem do ZUS.

- Wcześniej mieliśmy przypadki wyjazdu podczas zwolnienia lekarskiego do Niderlandów, do pracy przy zbiorach ogórków bądź pomidorów - wymienia Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS. - Był przypadek mechanika samochodowego, który w jednym zakładzie przebywał na zwolnieniu, a w innym stale pracował. Innym razem ubezpieczony był na zwolnieniu w zakładzie

26 miliardów poszło na zasiłki chorobowe

W ubiegłym roku z powodu zwolnienia chorobowego wypłacono w kraju łącznie 26 miliardów złotych, jest to więc ogromna kwota. Pracodawcy wyłożyli z tego 11 miliardów (pracodawca płaci do 33 dnia zwolnienia). 15,7 miliarda zapłacił Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, do którego wpływają składki zatrudnionych. W tym roku wydatki na ten cel mogą dojść do 30 miliardów złotych.