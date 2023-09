W cieniu Opola żyje się dobrze. Powiat opolski to atrakcyjne miejsce dla inwestycji

Wysoka jakość życia to podstawa

Samorządowcy z powiatu opolskiego, z którymi rozmawialiśmy, podkreślają, że ciągłe poprawianie jakości życia mieszkańców to dla nich najważniejsze ze stojących przed nimi zadań.

Niektóre gminy ze względu na brak odpowiednich warunków terenowych rzeczywiście nie mogą sobie pozwolić na ściągnięcie do siebie dużych przedsiębiorców czy zbudowanie specjalistycznych stref biznesowych.

Z tego też powodu środek ciężkości gminnych inwestycji bywa przenoszony na zupełnie inny obszar. Duże pieniądze wydawane są na oświatę, turystykę czy opiekę zdrowotną. Bo przecież wysoka jakość usług publicznych i poczucie bezpieczeństwa to podstawa do ściągnięcia do regionu nowych mieszkańców. Z kolei oni nie tylko odprowadzają potem podatki do kasy gminy, ale też często zakładają małe przedsiębiorstwa czy jednoosobowe działalności gospodarcze.