W Fortunie Głogówek patrzą tylko od połowy w górę tabeli

Wygrywając w Bogacicy, Fortuna niejako odkuła się po dwóch wcześniejszych porażkach z rzędu, poniesionych na własnym stadionie (0:1 ze Stalą Brzeg oraz 1:2 z LZS-em Domaszkowice).

- Tym razem, po przerwie, w końcu nie zawiodła nas skuteczność - podkreślił szkoleniowiec Fortuny. - Z trzech dogodnych sytuacji, dwie zamieniliśmy na gole. W poprzednich spotkaniach tak nie było. Ze Stalą niby zagraliśmy dobrze, ale zmarnowaliśmy trzy okazje "jeden na jednego" i sami byliśmy sobie winni, że nie zdobyliśmy choćby punktu. Z LZS-em Domaszkowice nie zagraliśmy najlepiej, a dążąc do wygranej trochę zbyt mocno się odkryliśmy i tuż przed końcem rywale zaskoczyli nas z kontrataku. Defensywa jednak generalnie nie jest naszym problemem, bo straciliśmy do tej pory tylko sześć bramek (najmniej w całej BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej - red.). W piłce jednak chodzi zawsze o to, by zdobyć przynajmniej o jednego gola więcej niż przeciwnik. Na razie mamy problem z tym, by wcześniej "zamykać" mecze. Tworzymy sobie okazje, ale przy jednobramkowym prowadzeniu zbyt często je marnujemy. Sezon zawsze ma jednak różne fazy, więc pojawią się pewnie i takie momenty, kiedy więcej naszych uderzeń znajdzie drogę do siatki.