W Kluczborku ma powstać zakład recyklingu tworzyw sztucznych. Ludzie mówią "nie"

- Grupa Perlon specjalizuje się w produkcji monofilamentów, czyli żyłki technicznej, używanej m.in. w technologii produkcji papieru. Żyłki pod wpływem użytkowania, już u klientów, tracą swoje właściwości i kończą żywot technologiczny. Trzeba z nimi coś zrobić. A że wiemy co to jest, że są to czyste polimery, przejmujemy je, mielimy, topimy i robimy z tego ponownie granulat, który jest wykorzystywany w produkcji. To bardzo cenny dla nas surowiec – mówi Adam Czaja. – Mogę zapewnić, że odpady, które będziemy recyklingować, będą pochodzić tylko z zakładów należących do grupy, a produkcja będzie niemal bezemisyjna.