W Kluczborku nie powstanie zakład recyklingu tworzyw sztucznych. "Presja ma sens"

W zakładzie tym odpady z żyłki technicznej miały być topione, a następnie przerabiane na granulat służący jako materiał do ponownej produkcji. O decyzji inwestora poinformował burmistrz Jarosław Kielar.

- Oficjalnym pismem z 16 lutego firma Perlon powiadomiła nas o podjęciu decyzji o rezygnacji z realizacji projektu recyklingu tworzyw sztucznych w zakładzie w Kluczborku – mówił Jarosław Kielar.

Przedsiębiorca tłumaczył, że postanowił zbudować zakład w Niemczech, bliżej miejsca produkcji materiałów, co wiąże się z niższymi kosztami transportu i mniejszą uciążliwością tegoż transportu dla środowiska. Jednocześnie inwestor podkreślił, że zdaniem Grupy Perlon projekt zawsze klasyfikował się do zatwierdzenia, a w kontekście zrównoważonego rozwoju tworzyw sztucznych jest on korzystny pod każdym względem środowiskowym, czego potwierdzeniem są pozwolenia środowiskowe dla zakładu w Niemczech.